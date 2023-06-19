Курс валют на 20 июня — в ряде банков упал доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке дешевеет американская валюта. Также Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 20 июня.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара на 20 июня

В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,19 грн. Доллар в покупке стоит 36,78 гривны (-0,02), в продаже — 37,35 (-0,012).

Предложения банков

Государственный ПриватБанк уже несколько дней не меняет курс доллара. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.

Ощадбанк выставил курс американской валюты на уровне 36,70 грн (-0,05), продает за 37,75 грн.

"Идея Банк" покупает валюту за 36,80(-0,10), продает за 37,40(-0,10) гривны.

Укрсиббанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,70 (-0,05), в покупке — 37,40 гривны (-0,05).

В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,70 (-0,10), в продаже — 37,20 (-0,05).

Sense bank выставил курс доллара в продаже на уровне 36,85 (-0,05), в покупке — 37,30 гривны (-0,05).

Доллар в обменниках

В обменных пунктах американская валюта подешевела на несколько копеек, а европейская подорожала. Доллар торгуется на уровне 37,20-37,25 грн, евро в таком ценовом диапазоне — 40,60-40,80.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 20 июня в покупке на уровне 34,94 (-0,11) и 40,33 грн (-0,12) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал гораздо большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты вырос более чем на 150 млн долларов.

Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.