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Курс валют на 21 июня: что предложили банки и обменники

20 июня 2023 21:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 21 июня — что предлагают банки и обменники
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 21 июня. На наличном рынке наблюдается определенное затишье.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара на 21 июня

В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,20 грн. Доллар в покупке — 36,79 гривны (+0,011), в продаже — 37,35 (+0,002).

Предложения банков

Государственный ПриватБанк не менял курс доллара. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.

Ощадбанк выставил курс американской валюты на уровне 36,55 грн (-0,15), продает за 37,45 грн (-0,10).

"Идея Банк" покупает валюту за 36,80, продает за 37,40 гривны.

Укрсиббанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,75 (+0,05), в покупке — 37,45 гривны (+0,05).

В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,70, в продаже — 37,20.

Sense bank выставил курс доллара в продаже на уровне 36,85, в покупке — 37,30 гривны.

Доллар в обменниках

В обменных пунктах американская и европейская валюта подорожали на несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,26-37,28 грн, евро — 40,67-40,89.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 21 июня в покупке на уровне 39,94 (+0,01) и 40,32 грн (+0,02) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

Также мы писали, что государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении операций с наличной валютой в терминальной сети.

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