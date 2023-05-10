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Курс валют в Україні 10 травня: скільки коштують долар та євро

10 травня 2023 08:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 10 травня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 10 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо подешевшав, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,09 (-29 коп.) та 40,47 грн (-30 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,67, а продають за 37,75 грн, курс незначно підвищився. Євро купують за 41,35, а продають за 41,50 грн. Курс знизився.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,08 грн (+6 коп.) — 37,58 грн (+6 коп.);
Ощадбанк —  37,30 грн — 38,30;
Укрексімбанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
"Райффайзен" — 37,30 грн — 37,65 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, у Національному банку розповіли про можливість скасування всіх валютних обмежень, встановлених під час війни. Зараз це зробити не дозволяють ризики, які досі несуть загрози для макрофінансової стабільності країни.

Також у НБУ оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.

 

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