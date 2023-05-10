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Курс валют в Украине 10 мая: сколько стоят доллар и евро

10 мая 2023 08:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 10 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 10 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этим данным регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,09 (-29 коп.) и 40,47 грн (-30 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,67, а продают за 37,75 грн, курс незначительно повысился. Евро покупают за 41,35, а продают за 41,50 грн. Курс снизился.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,08 грн (+6 коп.) — 37,58 грн (+6 коп.);
Ощадбанк — 37,30 грн — 38,30;
Укрэксимбанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
"Райффайзен" — 37,30 грн — 37,65 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, в Национальном банке рассказали о возможности отмены всех валютных ограничений, установленных во время войны. Сейчас это сделать не позволяют риски, которые до сих пор несут угрозу макрофинансовой стабильности страны.

Также у НБУ оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

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