Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 10 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 10 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этим данным регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,09 (-29 коп.) и 40,47 грн (-30 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,67, а продают за 37,75 грн, курс незначительно повысился. Евро покупают за 41,35, а продают за 41,50 грн. Курс снизился.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,08 грн (+6 коп.) — 37,58 грн (+6 коп.);

Ощадбанк — 37,30 грн — 38,30;

Укрэксимбанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

"Райффайзен" — 37,30 грн — 37,65 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, в Национальном банке рассказали о возможности отмены всех валютных ограничений, установленных во время войны. Сейчас это сделать не позволяют риски, которые до сих пор несут угрозу макрофинансовой стабильности страны.

Также у НБУ оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.