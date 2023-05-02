Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 2 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро додав у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані регулятора.

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Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,30 (+7 коп.) та 40,70 грн (+8 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,70, а продають за 37,80 грн, курс на кілька копійок знизився. Євро купують за 41,35, а продають за 41,50 грн. Курс також незначно впав.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,15 грн (-7 коп.) — 37,65 грн (-7 коп.);

Ощадбанк — 37,40 грн (-5 коп.) — 38,55 (-5 коп.);

Укрексімбанк — 37,60 грн (+10 коп.) — 38,10 грн (+10 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн (+20 коп.) — 38,10 грн (+30 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, у травні на українському готівковому ринку можливі певні коливання курсу долара. Це можуть спровокувати одразу кілька факторів, проте суттєвої девальвації національної валюти не очікується, вважають експерти.

Також ми писали, що за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.