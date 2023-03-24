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У НБУ розповіли, коли планують скасувати валютні обмеження

24 березня 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ розповів, коли в Україні скасують валютні обмеження
Зараз це зробити не дозволяють ризики
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли про можливість скасування всіх валютних обмежень, встановлених під час війни. Зараз це зробити не дозволяють ризики, які досі несуть загрози для макрофінансової стабільності країни.

Про перспективи валютної лібералізації розповів медіа глава Центробанку Андрій Пишний.

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Які перспективи на фінансовому ринку

Глава НБУ зауважив, що для українського фінансового ринку ключовою проблемою залишається значний профіцит ліквідності, який сконцентрований на поточних рахунках. Останні рішення НБУ покликані змінити ситуацію.

"На мою думку, неабиякий позитив полягає в тому, що ми бачимо можливість, бачимо шляхи переходу в доступній для огляду перспективі до етапу поступового скасування тимчасових валютних обмежень, які були введені на початку повномасштабної війни. І що цей перехід може відбутися навіть до її завершення", — повідомив він.

За його словами, фахівці вже розробили проєкт дорожньої карти для поступового пом'якшення валютних обмежень. Перш ніж її покажуть громадськості, мають ознайомитися ключові стейкхолдери.

Усі валютні обмеження скасують, коли зникнуть основні ризики для макрофінансової стабільності країни, наголосив голова НБУ.

Поступова валютна лібералізація

За словами керівника НБУ, регулятор поступово знімає валютні обмеження. Відновив для компаній можливість перестрахування ризиків за межами країни. Із 14 лютого 2023 року компанії мають право проводити платежі за кордон за умови включення до Переліку страховиків.

Для цього у компанії не повинно бути порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (крім письмового застереження) у сфері реалізації спеціальних економічних та інших санкцій. Також мають бути дотримані всі нормативи платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій.

Нацбанк скасував вимогу щодо необхідності надання страховиком обслуговуючій фінустанові індивідуального рішення НБУ щодо дозволу на проведення валютних операцій.

Валютні обмеження для громадян

Влітку минулого року НБУ ввів щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном — 50 тис. грн на тиждень поділили на тижні: протягом семи днів можна знімати не більше ніж 12,5 тис. грн в еквіваленті.

Також зменшили щомісячний ліміт на P2P перекази за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Встановили щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих карток у розмірі 100 тисяч грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у нацвалюті. У НБУ наголошували, що обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном.

Також торік банкам дозволили відновити продаж безготівкової валюти громадянам за умови, що її розмістять на депозит. Мінімальний термін дії такого депозиту — щонайменше три місяці без права дострокового розірвання, а максимальний обсяг безготівкової валюти, який фінустанова може продати клієнту, не може бути більшою 50 тисяч грн в еквіваленті.

Таким чином, якщо курс долара становитиме 36,5 грн, то банк може продати клієнту не більше 1369 доларів на місяць.

Нагадаємо, представники ПриватБанку надали рекомендацію, скільки коштів дозволено знімати клієнтам. Мінімальна сума персонального замовлення готівки: 20 000 грн; 300 дол/євро.

Також ми писали, що в березні 2023 року на українському валютному ринку банкіри очікують на позитивні тенденції. В осяжній перспективі офіційний курс долара збережеться на рівні 36,6, а ринковий — стабільно на рівні 39 грн за долар.

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