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Курс валют в Україні 11 травня: скільки коштують долар та євро

11 травня 2023 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 11 травня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 11 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро додав у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані регулятора.

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Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,18 (+09 коп.) та 40,57 грн (+10 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,70, а продають за 37,76 грн, курс майже не змінився. Євро купують за 41,38, а продають за 41,50 грн. Курс також незначно підвищився.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн (+20 коп.) — 37,60 грн (+20 коп.);
Ощадбанк —  37,30 грн — 38,30;
Укрексімбанк — 37,45 грн (+5 коп.) — 37,95 грн (+5 коп.);
Райффайзен — 37,30 грн — 37,65 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, на думку експертів, в Україні на готівковому ринку за певних подій може різко підвищитися курс американської валюти. Це може відбутися вже в травні 2023 року.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

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