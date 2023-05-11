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Курс валют в Украине 11 мая: сколько стоят доллар и евро

11 мая 2023 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 11 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 11 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро прибавил в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Курс НБУ

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,18 (+09 коп.) и 40,57 грн (+10 коп.) в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,70, а продают за 37,76 грн, курс почти не изменился. Евро покупают за 41,38, а продают за 41,50 грн. Курс тоже незначительно повысился.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн (+20 коп.) — 37,60 грн (+20 коп.);
Ощадбанк — 37,30 грн — 38,30;
Укрэксимбанк — 37,45 грн (+5 коп.) — 37,95 грн (+5 коп.);
Райффайзен — 37,30 грн — 37,65 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, по мнению экспертов, в Украине на наличном рынке при определенных событиях может резко повыситься курс американской валюты. Это может произойти уже в мае 2023 года.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

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