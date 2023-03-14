Курс валют – сколько стоят доллар и евро 14 марта

Евро повысился в стоимости, а доллар остается неизменным

Во вторник, 14 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро повысился в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс валют

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,20 и 39,59 грн (+19 коп.).

Курс доллара остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45 и 38,55. Евро покупают за 40,80 (+20 коп.), а продают за 40,97 (+17 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн (-10 коп.) — 38,35 грн (-10 коп.);

Ощадбанк — 38,25 грн (+5 коп.) — 39,25 грн;

Укрэксимбанк — 38,25 грн (+5 коп.) — 38,85 грн (+5 коп.);

"Райффайзен" — 38,00 грн (+10 коп.) — 38,90 грн +(20 коп.);

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке значительно меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Речь идет об около 277,88 млн долларов, тогда как в феврале объем за неделю достигал 600 млн долларов.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.