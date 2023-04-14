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Курс валют в Україні 14 квітня: скільки коштують долар та євро

14 квітня 2023 07:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 14 квітня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 14 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подорожчав, долар — незмінний.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,40 (+25 коп.) та 40,79 грн (+25 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У п'ятницю в обмінних пунктах долар та євро на кілька копійок подорожчали. У середньому американську валюту купують за 37,70, а продають за 37,80 грн. Євро купують за 41,15, а продають за 41,35 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,15 грн (+10 коп.) — 37,65 грн (+10 коп.);
Ощадбанк —  37,40 грн (+10 коп.) — 38,30 (+5 коп.);
Укрексімбанк — 37,50 грн (+5 коп.) — 38,10 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 37,50 грн (+10 коп.) — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Раніше ми писали, в Україні на готівковому ринку національна валюта стрімко зміцнюється, й з огляду на це, експерти радять тримати заощадження не тільки в доларах, а й в гривні.

Також ми писали, що у січні поточного року Національний банк уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні. Про це повідомляли раніше у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

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