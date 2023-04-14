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Курс валют в Украине 14 апреля: сколько стоят доллар и евро

14 апреля 2023 07:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 14 апреля
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 14 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, доллар — неизменен.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,40 (+25 коп.) и 40,79 грн (+25 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В пятницу в обменных пунктах доллар и евро на несколько копеек подорожали. В среднем американскую валюту покупают за 37,70 грн., а продают за 37,80 грн. Евро покупают за 41,15, а продают за 41,35 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк— 37,15 грн (+10 коп.) — 37,65 грн (+10 коп.);
Ощадбанк — 37,40 грн (+10 коп.) — 38,30 (+5 коп.);
Укрэксимбанк — 37,50 грн (+5 коп.) — 38,10 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 37,50 грн (+10 коп.) — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Ранее мы писали, что в Украине на наличном рынке национальная валюта стремительно укрепляется, и учитывая это, эксперты советуют держать сбережения не только в долларах, но и в гривне.

Также мы писали, что в январе текущего года Национальный банк впервые за время войны не запускал "печатный станок". Наполнение государственного бюджета шло без эмиссии гривны. Об этом сообщалось ранее в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

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