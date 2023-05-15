Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 15 травня

Курс валют в Україні 15 травня: скільки коштують долар та євро
У понеділок, 15 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подешевшав, долар, як і раніше, залишається незмінним.
Про це свідчать дані Нацбанку.
Курс НБУ
За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,82 (-5 коп.) та 40,22 грн (-4 коп.) у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
У понеділок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,65, а продають за 37,73 грн. Курс практично не змінився. Євро купують за 41,03, а продають за 41,25 грн. Курс упав на декілька копійок.
Курс долара в банках
- ПриватБанк — 37,10 грн (-2 коп.) — 37,60 грн (-2 коп.);
- Ощадбанк — 37,25 грн (-5 коп.) — 38,20 (-5 коп.);
- Укрексімбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;
- Райффайзен — 37,40 грн — 37,95 грн;
- ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.
Нагадаємо, Національний банк у квітні пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.
Також ми писали, що в Україні з початку 2023 року банкам виписали рекордну суму штрафів у понад 255 млн грн. Максимальні покарання отримали за порушення платіжної дисципліни.