Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 15 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 15 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты по покупке на уровне 39,82 (-5 коп.) и 40,22 грн (-4 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В понедельник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,65 грн, а продают за 37,73 грн. Курс практически не изменился. Евро покупают за 41,03, а продают за 41,25 грн. Курс упал на несколько копеек.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн (-2 коп.) — 37,60 грн (-2 коп.);

Ощадбанк — 37,25 грн (-5 коп.) — 38,20 (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Райффайзен — 37,40 грн — 37,95 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, Национальный банк в апреле смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что в Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов более чем в 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.