Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Курс валют в Украине 15 мая: сколько стоят доллар и евро arrow

Курс валют в Украине 15 мая: сколько стоят доллар и евро

15 мая 2023 08:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 15 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 15 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Читайте также:

Курс НБУ

По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты по покупке на уровне 39,82 (-5 коп.) и 40,22 грн (-4 коп.) в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В понедельник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,65 грн, а продают за 37,73 грн. Курс практически не изменился. Евро покупают за 41,03, а продают за 41,25 грн. Курс упал на несколько копеек.

Курс доллара в банках

  • ПриватБанк — 37,10 грн (-2 коп.) — 37,60 грн (-2 коп.);
  • Ощадбанк — 37,25 грн (-5 коп.) — 38,20 (-5 коп.);
  • Укрэксимбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;
  • Райффайзен — 37,40 грн — 37,95 грн;
  • ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, Национальный банк в апреле смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что в Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов более чем в 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас