Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 16 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 16 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снова несколько подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этим данным регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,79 (-3 коп.) и 40,17 грн (-4 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,58, а продают за 37,65 грн. Евро покупают за 41,00, а продают за 41,15 грн. Курс валют незначительно опустился.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,07 грн (-3 коп.) — 37,57 грн (-3 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн (-5 коп.) — 38,15 (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Райффайзен — 37,40 грн— 37,90 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на протяжении последней недели продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое против показателя месяцем раньше.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, в Украине на наличном рынке при определенных событиях может резко повыситься курс американской валюты. Это может произойти уже в мае 2023 года.