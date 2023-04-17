Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 17 апреля

Курс валют в Украине 17 апреля: сколько стоят доллар и евро
В понедельник, 17 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снизился в стоимости, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Курс НБУ
По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,33 (-7 коп.) и 40,72 грн (-7 коп.) в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В понедельник в обменных пунктах доллар и евро на несколько копеек подорожали. В среднем американскую валюту покупают за 37,80 грн., а продают за 37,95 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 41,50 грн.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,25 грн (+10 коп.) — 37,75 грн (+10 коп.);
Ощадбанк — 37,45 грн — 38,40;
Укрэксимбанк — 37,55 грн (+5 коп.) — 38,15 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 37,50 грн (+10 коп.) — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.
Напомним, по мнению финансистов, что в течение 17-23 апреля американская валюта будет держаться в ценовом коридоре 36,9-37,5 гривны, тогда как европейская не превысит 41 гривну. Поспособствуют этому сбалансирование предложения и спроса на валютном рынке после праздников.
Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.