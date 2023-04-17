Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 17 апреля

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снизился в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Курс НБУ

По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,33 (-7 коп.) и 40,72 грн (-7 коп.) в продаже.



Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В понедельник в обменных пунктах доллар и евро на несколько копеек подорожали. В среднем американскую валюту покупают за 37,80 грн., а продают за 37,95 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 41,50 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн (+10 коп.) — 37,75 грн (+10 коп.);

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,40;

Укрэксимбанк — 37,55 грн (+5 коп.) — 38,15 грн (+5 коп.);

"Райффайзен" — 37,50 грн (+10 коп.) — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, по мнению финансистов, что в течение 17-23 апреля американская валюта будет держаться в ценовом коридоре 36,9-37,5 гривны, тогда как европейская не превысит 41 гривну. Поспособствуют этому сбалансирование предложения и спроса на валютном рынке после праздников.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.