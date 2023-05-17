Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Курс валют в Україні 17 травня: скільки коштують долар та євро arrow

Курс валют в Україні 17 травня: скільки коштують долар та євро

17 травня 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 17 травня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 17 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо втратив у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

Читайте також:

Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,77 (-3 коп.) та 40,16 грн (-1 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У середу в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,53, а продають за 37,60 грн. Євро купують за 40,98, а продають за 41,15 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,03 грн (-4 коп.) — 37,53 грн (-4 коп.);
Ощадбанк —  37,20 грн — 38,15 грн;
Укрексімбанк — 37,35 грн (-10 коп.) — 37,85 грн (-10 коп.);
Райффайзен — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,80 грн (-10 коп.) ;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажів валюти зріс удвічі проти показника місяцем раніше.

Також ми писали, що в Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB