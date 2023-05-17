Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 17 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 17 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо втратив у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,77 (-3 коп.) та 40,16 грн (-1 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У середу в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,53, а продають за 37,60 грн. Євро купують за 40,98, а продають за 41,15 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,03 грн (-4 коп.) — 37,53 грн (-4 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15 грн;

Укрексімбанк — 37,35 грн (-10 коп.) — 37,85 грн (-10 коп.);

Райффайзен — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,80 грн (-10 коп.) ;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажів валюти зріс удвічі проти показника місяцем раніше.

Також ми писали, що в Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).