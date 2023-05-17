Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 17 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько потерял в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс НБУ

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,77 (-3 коп.) и 40,16 грн (-1 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В среду в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают по 37,53, а продают по 37,60 грн. Евро покупают за 40,98, а продают за 41,15 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,03 грн (-4 коп.) — 37,53 грн (-4 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн – 38,15 грн;

Укрэксимбанк — 37,35 грн (-10 коп.) — 37,85 грн (-10 коп.);

Райффайзен — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,80 грн (-10 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн— 38,25 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на протяжении последней недели продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое против показателя месяцем раньше.

Также мы писали, что в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд. гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).