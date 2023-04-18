Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 18 квітня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 18 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подешевшав, долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,13 (-20 коп.) та 40,52 грн (-20 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,74, а продають за 37,82 грн. Євро купують за 41,10, а продають за 41,35 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,30 грн (+5 коп.) — 37,80 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,50 грн (+5 коп.) — 38,45 (+5 коп.);

Укрексімбанк — 37,65 грн (+10 коп.) — 38,25 грн (+10 коп.);

"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.