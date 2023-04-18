Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 18 апреля

Курс валют в Украине 18 апреля: сколько стоят доллар и евро
Во вторник, 18 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подешевел, доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Курс НБУ
По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,13 (-20 коп.) и 40,52 грн (-20 коп.) в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
Во вторник в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,74, а продают за 37,82 грн. Евро покупают за 41,10, а продают за 41,35 грн.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,30 грн (+5 коп.) — 37,80 грн (+5 коп.);
Ощадбанк — 37,50 грн (+5 коп.) — 38,45 (+5 коп.);
Укрэксимбанк — 37,65 грн (+10 коп.) — 38,25 грн (+10 коп.);
"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.
Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.
Также мы писали, что в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.