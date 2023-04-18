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Курс валют в Украине 18 апреля: сколько стоят доллар и евро

18 апреля 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 18 апреля
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 18 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подешевел, доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,13 (-20 коп.) и 40,52 грн (-20 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,74, а продают за 37,82 грн. Евро покупают за 41,10, а продают за 41,35 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,30 грн (+5 коп.) — 37,80 грн (+5 коп.);
Ощадбанк — 37,50 грн (+5 коп.) — 38,45 (+5 коп.);
Укрэксимбанк — 37,65 грн (+10 коп.) — 38,25 грн (+10 коп.);
"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

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