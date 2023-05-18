Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 18 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 18 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно знизився у вартості, долар — незмінний.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,55 (-22 коп.) та 39,93 грн (-23 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах долар та євро подешевшали на кілька копійок. У середньому американську валюту купують за 37,40, а продають за 37,50 грн. Євро купують за 40,75, а продають за 40,93 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,00 грн (-3 коп.) — 37,50 грн (-3 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15 грн;

Укрексімбанк — 37,30 грн (-5 коп.) — 37,80 грн (-5 коп.);

Райффайзен — 37,40 грн — 38,00 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує захистити громадян від кібершахрайства. Для цього запустили масштабну інформаційну кампанію "#ШахрайГудбай".

Також ми писали, що в Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).