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Курс валют в Украине 18 мая: сколько стоят доллар и евро

18 мая 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 18 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 18 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро незначительно снизился в стоимости, доллар — неизменен.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,55 (-22 коп.) и 39,93 грн (-23 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах доллар и евро подешевели на несколько копеек. В среднем американскую валюту покупают за 37,40 грн, а продают за 37,50 грн. Евро покупают за 40,75, а продают за 40,93 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,00 грн (-3 коп.) — 37,50 грн (-3 коп.);
Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15 грн;
Укрэксимбанк — 37,30 грн (-5 коп.) — 37,80 грн (-5 коп.);
Райффайзен — 37,40 грн — 38,00 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует оградить граждан от кибермошенничества. Для этого запустили масштабную информационную кампанию "ШахрайГудбай".

Также мы писали, что в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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