Кібершахрайство в Україні — НБУ запустив кампанію для захисту коштів українців

Платіжна банківська картка. Фото: Freepik

Національний банк України (НБУ) планує захистити громадян від кібершахрайства. Для цього запустили масштабну інформаційну кампанію "#ШахрайГудбай".

Про це повідомили у пресцентрі НБУ.

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Деталі інформкампанії

Як зазначають у пресслужбі, кампанія з інформування громадян покликана нагадати про важливі правила платіжної безпеки та поліпшити їх обізнаність, оскільки на тлі війни зросла кількість випадків платіжного шахрайства.

"Сьогодні ми вкотре запустили інформаційну кампанію #ШахрайГудбай. Чому це необхідно? Під час повномасштабної війни платіжне шахрайство не зникло, навпаки спостерігалося збільшення проявів кібершахрайства та кіберзлочинності", — пояснили в НБУ.

Так, сума збитків банків, представників торгівлі та клієнтів від незаконних дій з платіжними картками у 2022 році сягнула 481 млн гривень. Показник на 46% перевищує довоєнний, 2021-го.

Кампанія триватиме до кінця поточного року, торкнувшись усіх регіонів України.

Нацбанк разом із близько 70 партнерами різними комунікаційними каналами розповідатиме громадянам про базові правила платіжної безпеки.

Зокрема, до кінця травня триватимуть освітні заходи у навчальних закладах, спрямованих на підвищення рівня знань дітей та молоді з платіжної безпеки. Йдеться про реалізацію таких заходів:

проєкт для педагогів "Марафон амбасадорів кампанії #ШахрайГудбай";

конкурс серед студентів "Платіжна безпека в коміксах";

конкурс відеоробіт про платіжне шахрайство PaySafe серед учнів та студентів.

Більше про шахрайство

Нагадаємо, за даними поліції, у березні в Україні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.

У квітні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів ПриватБанку. Ошукали українців на 2 млн грн за допомогою фішингу.

Також ми писали, що ПриватБанк продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.