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Курс валют в Украине 19 апреля: сколько стоят доллар и евро

19 апреля 2023 07:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 19 апреля
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 19 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снова снизился в стоимости, а доллар в дальнейшем остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,04 (-08 коп.) и 40,43 грн (-09 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В среду в обменных пунктах доллар в среднем покупают по 37,84, а продают по 37,92 грн. Евро покупают за 41,25, а продают за 41,42 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,80 грн;
Ощадбанк — 37,60 грн (+10 коп.) — 38,50 (+05 коп.);
Укрэксимбанк — 37,55 грн (-10 коп.) — 38,15 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн (-10 коп.) — 38,00 грн (-40 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, по мнению экспертов, на украинском валютном рынке после Пасхи ситуация остается умеренной. Однако высока вероятность того, что к концу текущей недели курс доллара пересечет отметку в 38 гривен.

Также писали, что в Украине банкиры обновили прогнозы до конца 2023 года. Согласно им, инфляция и курс доллара возрастут, однако, не столь серьезно, как ожидалось ранее.

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