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Курс валют в Україні 19 травня: скільки коштують долар та євро

19 травня 2023 07:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 19 травня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 19 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо втратив у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,41 (-14 коп.) та 39,80 грн (-13 коп.) — у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У п'ятницю в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,35, а продають за 37,43 грн. Євро купують за 40,60, а продають за 40,80 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,87 грн (-13 коп.) — 37,37 грн (-13 коп.);
Ощадбанк —  37,10 грн (-10 коп.) — 38,05 грн (-10 коп.);
Укрексімбанк — 37,20 грн (-10 коп.) — 37,70 грн (-10 коп.);
Райффайзен — 37,20 грн (-10 коп.) — 37,65 грн (-15 коп.) ;
ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Нагадаємо,  в Україні продовжують стрімко скорочуватися мережі відділень банків. Найбільше закрилося офісів у Києві.

Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.

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