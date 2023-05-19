Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 19 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 19 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько потерял в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс НБУ

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,41 (-14 коп.) и 39,80 грн (-13 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В пятницу в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают по 37,35, а продают по 37,43 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 40,80 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,87 грн (-13 коп.) — 37,37 грн (-13 коп.);

Ощадбанк — 37,10 грн (-10 коп.) — 38,05 грн (-10 коп.);

Укрэксимбанк — 37,20 грн (-10 коп.) — 37,70 грн (-10 коп.);

Райффайзен — 37,20 грн (-10 коп.) — 37,65 грн (-15 коп.);

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Напомним, в Украине продолжают стремительно сокращаться сети отделений банков. Больше всего закрылось офисов в Киеве.

Также мы писали, что в Украине в мае 2023 вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.