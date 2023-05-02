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Курс валют в Украине 2 мая: сколько стоят доллар и евро

2 мая 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 2 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 2 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро прибавил в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,30 (+7 коп.) и 40,70 грн (+8 коп.) в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,70, а продают за 37,80 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро покупают за 41,35, а продают за 41,50 грн. Курс тоже незначительно упал.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,15 грн (-7 коп.) — 37,65 грн (-7 коп.);
Ощадбанк — 37,40 грн (-5 коп.) — 38,55 (-5 коп.);
Укрэксимбанк — 37,60 грн (+10 коп.) — 38,10 грн (+10 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн (+20 коп.) — 38,10 грн (+30 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, в мае на украинском наличном рынке возможны определенные колебания курса доллара. Это может спровоцировать сразу несколько факторов, однако существенной девальвации национальной валюты не ожидается, считают эксперты.

Также мы писали, что, по словам финансиста Андрея Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно движется к отметке в 39 гривен. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в этом году на уровне 40,7 гривны, поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.

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