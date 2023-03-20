Курс валют — скільки коштують долар та євро 20 березня

Курс валют в Україні 20 березня: скільки коштують долар та євро
20 березня Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро підвищився у вартості на кілька копійок, долар — незмінний.
Про це свідчать дані Нацбанку.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,88 та 39,27 грн (+13 коп.).
Курс долара залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,70 та 38,82, що на кілька копійок вище. Євро купують за 40,95 (+20 коп.), а продають за 41,13 (+21 коп.).
Курс долара в банках
ПриватБанк — 38,10 грн — 38,60 грн (+0,08 коп.);
Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн (+0,05 коп.);
Укрексімбанк — 38,40 грн (+0,05 коп.) — 38,99 грн (+0,04 коп.);
"Райффайзен" — 38,20 грн (+0,20 коп.) — 38,90 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більшу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу зріс на близько 100 мільйонів доларів.
Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.