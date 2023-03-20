Курс валют — сколько стоят доллар и евро 20 марта

Курс валют в Украине 20 марта: сколько стоят доллар и евро
20 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро повысился в стоимости на несколько копеек, доллар — неизменен.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют
По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38,88 и 39,27 грн (+13 коп.).
Курс доллара остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,70 и 38,82, что на несколько копеек выше. Евро покупают за 40,95 (+20 коп.), а продают за 41,13 (+21 коп.).
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 38,10 грн — 38,60 грн (+0,08 коп.);
Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн (+0,05 коп.);
Укрэксимбанк — 38,40 грн (+0,05 коп.) — 38,99 грн (+0,04 коп.);
"Райффайзен" — 38,20 грн (+0,20 коп.) — 38,90 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж вырос на около 100 миллионов долларов.
Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.