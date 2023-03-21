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Курс валют в Украине 21 марта: сколько стоят доллар и евро

21 марта 2023 07:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют — сколько стоят доллар и евро 21 марта
Евро повысился в стоимости, а доллар остается неизменным
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 21 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро повысился в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,22 (+33 коп.) и 39,61 грн (+34 коп.) в продаже.

Курс доллара в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,67 (-3 коп.) и 38,77 (-5 коп.) в продаже. Евро покупают за 41,05 (+10 коп.), а продают за 41,20 (+7 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 38,12 грн (+2 коп.) — 38,62 грн (+2 коп.);
Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн;
Укрэксимбанк — 38,50 грн (+10 коп.) — 39,10 грн (+11 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн (+10 коп.) — 38,95 грн (+5 коп.);
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке значительно меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Речь идет об около 277,88 млн долларов, тогда как в феврале объем за неделю достигал 600 млн долларов.

Также мы писали, что, по мнению главы комитета по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, фундаментальных оснований для коррекции нынешнего официального обменного курса нет. Правительство также улучшило свои ожидания.

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