Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 21 квітня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVЕ

У п'ятницю, 21 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо подорожчав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,11(+3 коп.) та 40,50 грн (+3 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У п'ятницю в обмінних пунктах долар та євро подорожчали на кілька копійок. У середньому американську валюту купують за 38,10, а продають за 38,20 грн. Євро купують за 41,55, а продають за 41,75 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,45 грн (+7 коп.) — 37,95 грн (+7 коп.);

Ощадбанк — 37,80 грн (+25 коп.) — 38,65 (+20 коп.);

Укрексімбанк — 37,70 грн (+5 коп.) — 38,30 грн (+5 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,00 грн;

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) надалі виходить на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів для підтримки курсу гривні. Попит на американську валюту продовжує переважати пропозицію.

Також ми писали, що в Україні банкіри оновили прогнози до кінця 2023 року. Згідно з ними, інфляція та курс долара зростуть, однак, не так серйозно, як очікувалося раніше.