Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 21 квітня

Курс валют в Україні 21 квітня: скільки коштують долар та євро
У п'ятницю, 21 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо подорожчав, а долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані Центробанку.
Курс НБУ
За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,11(+3 коп.) та 40,50 грн (+3 коп.) у продажу.
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
У п'ятницю в обмінних пунктах долар та євро подорожчали на кілька копійок. У середньому американську валюту купують за 38,10, а продають за 38,20 грн. Євро купують за 41,55, а продають за 41,75 грн.
Курс долара в банках
ПриватБанк — 37,45 грн (+7 коп.) — 37,95 грн (+7 коп.);
Ощадбанк — 37,80 грн (+25 коп.) — 38,65 (+20 коп.);
Укрексімбанк — 37,70 грн (+5 коп.) — 38,30 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,00 грн;
ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) надалі виходить на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів для підтримки курсу гривні. Попит на американську валюту продовжує переважати пропозицію.
Також ми писали, що в Україні банкіри оновили прогнози до кінця 2023 року. Згідно з ними, інфляція та курс долара зростуть, однак, не так серйозно, як очікувалося раніше.