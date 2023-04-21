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Курс валют в Украине 21 апреля: сколько стоят доллар и евро

21 апреля 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 21 апреля
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVЕ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 21 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро немного подорожал, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,11 (+3 коп.) и 40,50 грн (+3 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В пятницу в обменных пунктах доллар и евро подорожали на несколько копеек. В среднем американскую валюту покупают за 38,10 грн, а продают за 38,20 грн. Евро покупают за 41,55, а продают за 41,75 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,45 грн (+7 коп.) — 37,95 грн (+7 коп.);
Ощадбанк — 37,80 грн (+25 коп.) — 38,65 (+20 коп.);
Укрэксимбанк — 37,70 грн (+5 коп.) — 38,30 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,00 грн;
ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продолжает выходить на межбанковский валютный рынок с продажей долларов для поддержки курса гривны. Спрос на американскую валюту продолжает превалировать предложение.

Также писали, что в Украине банкиры обновили прогнозы до конца 2023 года. Согласно им, инфляция и курс доллара вырастут, однако, не столь серьезно, как ожидалось ранее.

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