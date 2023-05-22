Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 22 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подорожчав, долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,48 (+6 коп.) та 39,86 грн (+7 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У понеділок в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,35, а продають за 37,46 грн. Євро купують за 40,68, а продають за 40,85 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,92 грн (+5 коп.) — 37,42 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,00 грн (-10 коп.) — 37,90 (-15 коп.);

Укрексімбанк — 37,20 грн — 37,70 грн;

Райффайзен — 37,10 грн (-10 коп.) — 37,60 грн (-5 коп.);

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.