Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow НБУ ослабил поддержку курса нацвалюты: что известно arrow

НБУ ослабил поддержку курса нацвалюты: что известно

20 мая 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ ослабил поддержку курса нацвалют
Национальная украинская валюта. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Центробанк на этой неделе существенно снизил поддержку курса национальной валюты путем выхода на межбанковский рынок с продажей долларов. В этот раз сумма проданной валюты была меньше на треть по сравнению с показателем предыдущих недель.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

На сколько уменьшилась продажа валюты

По данным пресс-центра НБУ, регулятор за период 15-19 мая продал на межбанке из своих золотовалютных резервов около 392 млн долларов. Но купил всего 11,6 млн долларов.

Для сравнения — на прошлой неделе Нацбанк продал более 552 млн долларов. Сумма на 160 млн долларов больше.

В то же время, НБУ немного увеличил покупку валюты. За последние три недели — до 44 млн долларов.

За этот год Нацбанк выкупил в резервы 9,836 млрд долларов. В то время как продал 108,9 млн долларов.

Поддержка курса гривны

Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.

Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине уже более года действуют административные валютные ограничения для сохранения контролируемости рынка, защиты золотовалютных резервов, предотвращения непроизводительного оттока капитала и сокращения девальвационного давления. Однако сейчас Национальный банк Украины (НБУ) начал работать над их ослаблением.

В частности, НБУ с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас