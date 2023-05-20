НБУ ослабил поддержку курса нацвалют

Национальная украинская валюта. Фото: google.com.ua

Центробанк на этой неделе существенно снизил поддержку курса национальной валюты путем выхода на межбанковский рынок с продажей долларов. В этот раз сумма проданной валюты была меньше на треть по сравнению с показателем предыдущих недель.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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На сколько уменьшилась продажа валюты

По данным пресс-центра НБУ, регулятор за период 15-19 мая продал на межбанке из своих золотовалютных резервов около 392 млн долларов. Но купил всего 11,6 млн долларов.

Для сравнения — на прошлой неделе Нацбанк продал более 552 млн долларов. Сумма на 160 млн долларов больше.

В то же время, НБУ немного увеличил покупку валюты. За последние три недели — до 44 млн долларов.

За этот год Нацбанк выкупил в резервы 9,836 млрд долларов. В то время как продал 108,9 млн долларов.

Поддержка курса гривны

Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.

Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине уже более года действуют административные валютные ограничения для сохранения контролируемости рынка, защиты золотовалютных резервов, предотвращения непроизводительного оттока капитала и сокращения девальвационного давления. Однако сейчас Национальный банк Украины (НБУ) начал работать над их ослаблением.

В частности, НБУ с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.