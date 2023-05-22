Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 22 мая

Курс валют в Украине 22 мая: сколько стоят доллар и евро
В понедельник, 22 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Курс НБУ
По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,48 (+6 коп.) и 39,86 грн (+7 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В понедельник в обменных пунктах доллар в среднем покупают по 37,35, а продают по 37,46 грн. Евро покупают за 40,68, а продают за 40,85 грн.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 36,92 грн (+5 коп.) — 37,42 грн (+5 коп.);
Ощадбанк — 37,00 грн (-10 коп.) — 37,90 (-15 коп.);
Укрэксимбанк — 37,20 грн — 37,70 грн;
Райффайзен — 37,10 грн (-10 коп.) — 37,60 грн (-5 коп.);
ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.
Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.
Также мы писали, что в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.