Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 22 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Курс НБУ

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,48 (+6 коп.) и 39,86 грн (+7 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В понедельник в обменных пунктах доллар в среднем покупают по 37,35, а продают по 37,46 грн. Евро покупают за 40,68, а продают за 40,85 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,92 грн (+5 коп.) — 37,42 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,00 грн (-10 коп.) — 37,90 (-15 коп.);

Укрэксимбанк — 37,20 грн — 37,70 грн;

Райффайзен — 37,10 грн (-10 коп.) — 37,60 грн (-5 коп.);

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.