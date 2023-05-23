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Курс валют в Україні 23 травня: скільки коштують долар та євро

23 травня 2023 07:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 23 травня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 23 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо додав у вартості, долар — незмінний.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,54 (+6 коп.) та 39,93 грн (+7 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,38, а продають за 37,46 грн. Євро купують за 40,70, а продають за 40,85 грн.

Курс долара в банках

  • ПриватБанк — 36,87 грн (-5 коп.) — 37,37 грн (-5 коп.);
  • Ощадбанк — 36,85 грн (-15 коп.) — 37,80 (-10 коп.);
  • Укрексімбанк — 37,10 грн — 37,60 грн;
  • Райффайзен — 37,40 грн — 37,95 грн;
  • ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Нагадаємо, Національний банк раніше пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що Центробанк суттєво зменшив підтримку курсу національної валюти шляхом виходу на міжбанківський ринок із продажем доларів. Цього разу сума проданої валюти була менша на третину у порівнянні з показником попередніх тижнів.

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