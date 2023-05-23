Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 23 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько прибавил в стоимости, доллар — неизменный.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Курс НБУ

По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,54 (+6 коп.) и 39,93 грн (+7 коп.) —в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,38, а продают за 37,46 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 40,85 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,87 грн (-5 коп.) — 37,37 грн (-5 коп.);

Ощадбанк — 36,85 грн (-15 коп.) — 37,80 (-10 коп.);

Укрэксимбанк — 37,10 грн — 37,60 грн;

Райффайзен — 37,40 грн — 37,95 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Напомним, Национальный банк ранее смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что Центробанк существенно снизил поддержку курса национальной валюты путем выхода на межбанковский рынок с продажей долларов. В этот раз сумма проданной валюты была меньше на треть по сравнению с показателем предыдущих недель.