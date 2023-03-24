Курс валют — скільки коштують долар та євро 24 березня

Євро продовжує дорожчати, а долар — незмінний

У п'ятницю, 24 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро продовжує дорожчати, а долар — незмінний.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,82 (+34 коп.) та 40,22 грн (+34 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 38,35 (+4 коп.) та за 38,45 — продають. Євро купують за 41,30 (+33 коп.), а продають за 41,50 (+35 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,75 грн (-10 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.);

Ощадбанк — 38,20 грн — 38,95 грн (-5 коп.);

Укрексімбанк — 38,15 грн (-10 коп.) — 38,75 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 38,00 грн (-30 коп.) — 38,80 грн;

ПУМБ — 38,00 грн — 38,75 грн.

Нагадаємо, експерти дали прогноз щодо курсу американської валюти у квітні 2023 року. Запевняють, що на валютному ринку посиляться позитивні тенденції.

В Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%. Про це говорять фахівці міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley.