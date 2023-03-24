Курс валют — скільки коштують долар та євро 24 березня

Курс валют в Україні 24 березня: скільки коштують долар та євро
У п'ятницю, 24 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро продовжує дорожчати, а долар — незмінний.
Про це свідчать дані Нацбанку.
-
ЗСУ потрібно більше Stinger у Бахмуті: яка причина
-
У Міноборони розповіли про успіхи в розмінуванні деокупованих територій
-
Кейн встановив рекорд у матчі з Італією, але Саутгейт незадоволений Англією
-
Північна Корея випробовала підводного безпілотника, здатного проводити ядерні атаки: що відомо
-
У будинок вагітної співачки Ріанни увірвався невідомий чоловік, щоб покликати її заміж
-
Дніпропетровська ОВА розкрила деталі нічної ворожої атаки безпілотниками
-
Медведєв визнав, що росія хоче вигнати з окупованих територій усіх українців і дійти до Львова
-
Президент Байден із дружиною прибули до Канади: яка мета візиту
-
Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту
-
"Баварія" зі скандалом змінила тренера: що відомо
Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,82 (+34 коп.) та 40,22 грн (+34 коп.) у продажу.
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому купують за 38,35 (+4 коп.) та за 38,45 — продають. Євро купують за 41,30 (+33 коп.), а продають за 41,50 (+35 коп.).
Курс долара в банках
- ПриватБанк — 37,75 грн (-10 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.);
- Ощадбанк — 38,20 грн — 38,95 грн (-5 коп.);
- Укрексімбанк — 38,15 грн (-10 коп.) — 38,75 грн (-10 коп.);
- "Райффайзен" — 38,00 грн (-30 коп.) — 38,80 грн;
- ПУМБ — 38,00 грн — 38,75 грн.
Нагадаємо, експерти дали прогноз щодо курсу американської валюти у квітні 2023 року. Запевняють, що на валютному ринку посиляться позитивні тенденції.
В Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%. Про це говорять фахівці міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley.