Курс валют — сколько стоят доллар и евро 24 марта

Курс валют в Украине 24 марта: сколько стоят доллар и евро
В пятницу, 24 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро продолжает дорожать, а доллар — неизменный.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют
По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,82 (+34 коп.) и 40,22 грн (+34 коп.) в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 38,35 (+4 коп.) и за 38,45 — продают. Евро покупают за 41,30 (+33 коп.), а продают за 41,50 (+35 коп.).
Курс доллара в банках
- ПриватБанк — 37,75 грн (-10 коп.) – 38,25 грн (-25 коп.);
- Ощадбанк — 38,20 грн - 38,95 грн (-5 коп.);
- Укрэксимбанк — 38,15 грн (-10 коп.) – 38,75 грн (-10 коп.);
- "Райффайзен" — 38,00 грн (-30 коп.) - 38,80 грн;
- ПУМБ — 38,00 грн – 38,75 грн.
Напомним, эксперты дали прогноз по курсу американской валюты в апреле 2023 года. Уверяют, что на валютном рынке усилятся положительные тенденции.
В Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, ввиду информации правительства о росте экономики на 1%. Об этом говорят специалисты международного банковского холдинга Morgan Stanley.