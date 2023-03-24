Курс валют — сколько стоят доллар и евро 24 марта

Евро продолжает дорожать, а доллар – неизменный

В пятницу, 24 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро продолжает дорожать, а доллар — неизменный.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Официальный курс валют

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,82 (+34 коп.) и 40,22 грн (+34 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 38,35 (+4 коп.) и за 38,45 — продают. Евро покупают за 41,30 (+33 коп.), а продают за 41,50 (+35 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,75 грн (-10 коп.) – 38,25 грн (-25 коп.);

Ощадбанк — 38,20 грн - 38,95 грн (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 38,15 грн (-10 коп.) – 38,75 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 38,00 грн (-30 коп.) - 38,80 грн;

ПУМБ — 38,00 грн – 38,75 грн.

Напомним, эксперты дали прогноз по курсу американской валюты в апреле 2023 года. Уверяют, что на валютном рынке усилятся положительные тенденции.

В Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, ввиду информации правительства о росте экономики на 1%. Об этом говорят специалисты международного банковского холдинга Morgan Stanley.