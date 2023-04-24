Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 24 квітня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 24 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно подешевшав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,07(-3 коп.) та 40,46 грн (-3 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У понеділок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 38,00, а продають за 38,13 грн. Євро купують за 41,55, а продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Ощадбанк — 37,75 грн (-15 коп.) — 38,90;

Укрексімбанк — 37,80 грн (+10 коп.) — 38,40 грн (+10 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн (+50 коп.) — 38,40 грн (+40 коп.);

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Ще ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) різко посилив підтримку курсу гривні. Упродовж 17 — 21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі.

Також ми писали, що Нацбанк з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.