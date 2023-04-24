Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 24 апреля

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 24 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро немного подешевел, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,07 (-3 коп.) и 40,46 грн (-3 коп.) в продаже.



Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В понедельник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 38,00, а продают за 38,13 грн. Евро покупают за 41,55, а продают за 41,70 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Ощадбанк — 37,75 грн (-15 коп.) — 38,90;

Укрэксимбанк — 37,80 грн (+10 коп.) — 38,40 грн (+10 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн (+50 коп.) — 38,40 грн (+40 коп.);

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Еще еще нужно знать

Напомним, Национальный банк Украины резко усилил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке значительно больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.

Также мы писали, что Нацбанк с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.