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Курс валют в Україні 24 травня: скільки коштують долар та євро

24 травня 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 24 травня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 24 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо подешевшав, долар — незмінний.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,44 (-10 коп.) та 39,82 грн (-11 коп.) — у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У середу в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,40, а продають за 37,48 грн, що на кілька копійок дорожче. Євро купують за 40,65, а продають за 40,80 грн.

Курс долара в банках

  • ПриватБанк — 36,87 грн  — 37,37 грн;
  • Ощадбанк — 36,85 грн — 37,80;
  • Укрексімбанк — 37,20 грн — 37,70 грн;
  • Райффайзен — 37,10 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Нагадаємо, українці у квітні поточного року скоротили купівлю валюти у комерційних банках фактично удвічі. Обсяг впав на близько 200 млн доларів.

Також повідомлялося, що в Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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