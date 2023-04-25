Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 25 апреля

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 25 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снова начал дорожать, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Курс НБУ

По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,31 (+24 коп.) и 40,71 грн (+25 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,95, а продают за 38,07 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро не изменился в сутки — покупают за 41,55, а продают за 41,70 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,40 грн (-5 коп.) — 37,90 грн (-5 коп.);

Ощадбанк — 37,75 грн — 38,90;

Укрэксимбанк — 37,70 грн (-10 коп.) — 38,20 грн (-20 коп.);

"Райффайзен" — 37,70 грн (-20 коп.) — 38,20 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Напомним, по словам финансиста Андрея Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно двигается к отметке в 39 гривен. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в этом году на уровне 40,7 гривны, поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.

Также мы писали, что Национальный банк Украины резко усилил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке значительно большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.