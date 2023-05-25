Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 25 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 25 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подешевшав, долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,39 (-5 коп.) та 39,78 грн (-4 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти залишається незмінним: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,41, а продають за 37,50 грн, що на кілька копійок дорожче. Євро купують за 40,65, а продають за 40,80 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,92 грн (+5 коп.) — 37,42 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 36,90 грн (+5 коп.) — 37,80;

Укрексімбанк — 37,15 грн (-5 коп.) — 37,65 грн (-5 коп.);

Райффайзен — 37,10 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.

Також ми писали, що в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.