Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 25 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 25 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подешевел, доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс НБУ

По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,39 (-5 коп.) и 39,78 грн (-4 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты остается неизменным: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,41, а продают за 37,50 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,80 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,92 грн (+5 коп.) — 37,42 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 36,90 грн (+5 коп.) — 37,80;

Укрэксимбанк — 37,15 грн (-5 коп.) — 37,65 грн (-5 коп.);

Райффайзен — 37,10 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Напомним, в Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.

Также мы писали, что в Украине значительно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.