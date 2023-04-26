Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 26 квітня

Курс валют в Україні 26 квітня: скільки коштують долар та євро
У середу, 26 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо просів у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.
Про це свідчать дані НБУ.
Курс НБУ
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,22 (-10 коп.) та 40,62 грн (-10 коп.) у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
У середу в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,72, а продають за 37,82 грн, курс на кілька копійок знизився. Євро також незначно втратив у вартості декілька копійок за добу — купують за 41,30, а продають за 41,50 грн.
Курс долара в банках
ПриватБанк — 37,25 грн (-15 коп.) — 37,75 грн (-15 коп.);
Ощадбанк — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,70 (-20 коп.);
Укрексімбанк — 37,60 грн (-10 коп.) — 38,25 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,70 грн — 38,20 грн;
ПУМБ — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.).
Нагадаємо, експерти пояснили, що до кінця цього квітня готівковий курс долара коливатиметься у ціновому діапазоні 37,5–38,4 гривні за долар. Вагомих причин для зростання курсу зараз нема.
Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) різко посилив підтримку курсу гривні. Упродовж 17-21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі.