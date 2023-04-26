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Курс валют в Україні 26 квітня: скільки коштують долар та євро

26 квітня 2023 07:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 26 квітня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 26 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо просів у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,22 (-10 коп.) та 40,62 грн (-10 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У середу в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,72, а продають за 37,82 грн, курс на кілька копійок знизився. Євро також незначно втратив у вартості декілька копійок за добу — купують за 41,30, а продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн (-15 коп.) — 37,75 грн (-15 коп.);
Ощадбанк —  37,50 грн  (-25 коп.) — 38,70  (-20 коп.);
Укрексімбанк — 37,60 грн (-10 коп.) — 38,25 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,70 грн — 38,20 грн;
ПУМБ — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.).

Нагадаємо, експерти пояснили, що до кінця цього квітня готівковий курс долара коливатиметься у ціновому діапазоні 37,5–38,4 гривні за долар. Вагомих причин для зростання курсу зараз нема.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) різко посилив підтримку курсу гривні. Упродовж 17-21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі.

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