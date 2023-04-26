Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 26 апреля

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 26 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько просел в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс НБУ

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,22 (-10 коп.) и 40,62 грн (-10 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В среду в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,72 грн, а продают за 37,82 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро также немного потерял в стоимости несколько копеек за сутки — покупают за 41,30, а продают за 41,50 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн (-15 коп.) — 37,75 грн (-15 коп.);

Ощадбанк — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,70 (-20 коп.);

Укрэксимбанк — 37,60 грн (-10 коп.) — 38,25 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,70 грн — 38,20 грн;

ПУМБ — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.).

Напомним, эксперты объяснили, что до конца этого апреля наличный курс доллара будет колебаться в ценовом диапазоне 37,5-38,4 гривны за доллар. Весомых причин для роста курса сейчас нет.

Также мы писали, что Национальный банк Украины резко повысил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.