Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 26 апреля

Курс валют в Украине 26 апреля: сколько стоят доллар и евро
В среду, 26 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько просел в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс НБУ
По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,22 (-10 коп.) и 40,62 грн (-10 коп.) в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В среду в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,72 грн, а продают за 37,82 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро также немного потерял в стоимости несколько копеек за сутки — покупают за 41,30, а продают за 41,50 грн.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,25 грн (-15 коп.) — 37,75 грн (-15 коп.);
Ощадбанк — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,70 (-20 коп.);
Укрэксимбанк — 37,60 грн (-10 коп.) — 38,25 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,70 грн — 38,20 грн;
ПУМБ — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.).
Напомним, эксперты объяснили, что до конца этого апреля наличный курс доллара будет колебаться в ценовом диапазоне 37,5-38,4 гривны за доллар. Весомых причин для роста курса сейчас нет.
Также мы писали, что Национальный банк Украины резко повысил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.