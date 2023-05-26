Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 26 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 26 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову подешевшав, а долар надалі залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,17 (-22 коп.) та 39,56 грн (-23 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти залишається незмінним: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У п'ятницю в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,45, а продають за 37,57 грн, що на кілька копійок дорожче. Євро купують за 40,55, а продають за 40,70 грн, що трохи дешевше проти попереднього дня.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,92 грн — 37,42 грн;

Ощадбанк — 36,90 грн — 37,85 (+5 коп.);

Укрексімбанк — 37,15 грн — 37,65 грн;

Райффайзен — 37,10 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, Національний банк раніше пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що Центробанк суттєво зменшив підтримку курсу національної валюти шляхом виходу на міжбанківський ринок із продажем доларів. Цього разу сума проданої валюти була менша на третину у порівнянні з показником попередніх тижнів.