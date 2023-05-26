Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 26 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 26 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снова подешевел, а доллар в дальнейшем остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Курс НБУ

По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,17 (-22 коп.) и 39,56 грн (-23 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты остается неизменным: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В пятницу в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,45, а продают за 37,57 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,55, а продают за 40,70 грн, что чуть дешевле против предыдущего дня.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,92 грн — 37,42 грн;

Ощадбанк — 36,90 грн — 37,85 (+5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,15 грн — 37,65 грн;

Райффайзен — 37,10 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, Национальный банк ранее смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что Центробанк существенно снизил поддержку курса национальной валюты путем выхода на межбанковский рынок с продажей долларов. В этот раз сумма проданной валюты была меньше на треть по сравнению с показателем предыдущих недель.