Курс валют сколько - стоят доллар и евро 27 марта

Курс валют в Украине 27 марта: сколько стоят доллар и евро
В понедельник, 27 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снизился в цене, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют
По этой информации НБУ установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,31 (-51 коп.) и 39,70 грн (-52 коп.) в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 38,25, за 38,40 — продают. Евро покупают за 41,00, а продают за 41,20.
Курс доллара в банках
ПриватБанк —37,85 грн (+10 коп.) – 38,35 грн (+10 коп.);
Ощадбанк — 38,15 грн (-5 коп.) – 38,90 грн;
Укрэксимбанк — 38,20 грн (+5 коп.) – 38,80 грн;
"Райффайзен" — 38,15 грн (+15 коп.) – 38,70 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 38,00 грн – 38,75 грн.
Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.
ПриватБанк ввел новейшие правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.