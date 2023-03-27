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Курс валют в Украине 27 марта: сколько стоят доллар и евро

27 марта 2023 07:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют сколько - стоят доллар и евро 27 марта
Евро снизился в цене, а доллар остается неизменным
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 27 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снизился в цене, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Официальный курс валют

По этой информации НБУ установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,31 (-51 коп.) и 39,70 грн (-52 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 38,25, за 38,40 — продают. Евро покупают за 41,00, а продают за 41,20.

Курс доллара в банках

ПриватБанк —37,85 грн (+10 коп.) – 38,35 грн (+10 коп.);
Ощадбанк — 38,15 грн (-5 коп.) – 38,90 грн;
Укрэксимбанк — 38,20 грн (+5 коп.) – 38,80 грн;
"Райффайзен" — 38,15 грн (+15 коп.) – 38,70 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 38,00 грн – 38,75 грн.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.

ПриватБанк ввел новейшие правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

 

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