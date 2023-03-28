Курс валют — скільки коштують долар та євро 28 березня

Євро подорожчав, а долар залишається незмінним

У вівторок, 28 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подорожчав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,42 (+11 коп.) та 39,82 грн (0,12 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 38,15 (-10 коп.) та за 38,25 (-15 коп.) — продають. Євро купують за 40,90 (-10 коп.), а продають за 41,07 (-10 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,65 грн (-20 коп.) — 38,15 грн (-20 коп.);

Ощадбанк — 37,60 грн (-10 коп.) — 38,30 (-10 грн);

Укрексімбанк — 38,10 грн (-10 коп.) — 38,70 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 38,00 грн (-15 коп.) — 38,80 грн (+10 коп.);

ПУМБ — 38,00 грн — 38,75 грн.

Нагадаємо, експерти дали прогноз щодо курсу американської валюти у квітні 2023 року. Запевняють, що на валютному ринку посиляться позитивні тенденції.

Також ми писали, що в Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%.